Кафельников призвал болельщиков "Спартака" бойкотировать матчи команды

Олимпийский чемпион-2000 по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в своем Твиттере призвал болельщиков красно-белых бойкотировать матчи команды. Сегодня стало известно, что совет директоров московского клуба принял решение оставить Олега Кононова на посту главного тренера.

- Еще раз выскажу крамольную мысль. Только своим отсутствием на трибунах мы сможем изменить ситуацию! Можно 5 тысяч не заметить, можно 10. Но если 30-35 тысяч не придет на первые матчи сезона, то эффект будет для Леонида Арнольдовича Федуна ошеломляющий, - написал Кафельников.

Ещё раз выскажу крамольную мысль. Только своим отсутствием на трибунах,мы 🔴⚪️сможем изменить ситуацию! Можно 5 тысяч не заметить,можно 10. Но если 30-35 тысяч не придёт на первые матчи сезона,то эффект будет для ЛАФа ошеломляющий. — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 28 мая 2019 г.

Напомним, "Спартак" занял пятое место в чемпионате России-2018/19.

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