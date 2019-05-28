20:07 | Футбол — РПЛ

Кафельников призвал болельщиков "Спартака" бойкотировать матчи команды

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Олимпийский чемпион-2000 по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в своем Твиттере призвал болельщиков красно-белых бойкотировать матчи команды. Сегодня стало известно, что совет директоров московского клуба принял решение оставить Олега Кононова на посту главного тренера.

Еще раз выскажу крамольную мысль. Только своим отсутствием на трибунах мы сможем изменить ситуацию! Можно 5 тысяч не заметить, можно 10. Но если 30-35 тысяч не придет на первые матчи сезона, то эффект будет для Леонида Арнольдовича Федуна ошеломляющий, - написал Кафельников.

Напомним, "Спартак" занял пятое место в чемпионате России-2018/19.

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