Кононов остается. Его задача - выйти в Лигу чемпионов. Главные итоги совета директоров "Спартака"

"СЭ" стали известны основные результаты сегодняшнего заседания совета директоров красно-белых.

1. Главный тренер Олег Кононов продолжит работу со "Спартаком" как минимум до зимней паузы в РПЛ-2019/20.

2. Перед командой поставлены такие задачи: завоевать по итогам сезона путевку в групповой турнир Лиги чемпионов-2020/21 и выиграть Кубок России. Что касается Лиги Европы, то там москвичи должны как минимум пройти сито отборочных раундов и попасть в основную сетку.

3. Как мы и предполагали, несколько уменьшен бюджет клуба. В новом сезоне он составит порядка 90 миллионов евро.

4. Антон Лисин официально утвержден в должности руководителя департамента "Спартака" по связям с общественностью. Ранее он занимал аналогичный пост в оргкомитете "Россия-2018". К исполнению новых обязанностей Лисин приступит во второй половине июня.

Также на совете директоров были обсуждены трансферные планы красно-белых. Напомним, что приоритетной остается покупка атакующего центрального полузащитника и, в случае продажи Зе Луиша или Луиза Адриану, нападающего.

Кроме того, команду покинет капитан Денис Глушаков. Скорее всего, последуют трансферы еще троих хавбеков - Софьяна Ханни, Александра Ташаева (наиболее вероятно возвращение в "Динамо") и Джано Ананидзе, который вторую половину прошлого чемпионата провел в аренде в "Крыльях Советов". При этом не исключены продажи с целью получения прибыли полузащитников Фернанду и Лоренсо Мельгарехо. (Вячеслав Короткин).

Напомним, "Спартак" занял пятое место в чемпионате России-2018/19.

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