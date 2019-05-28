Главный тренер "Спартака" Олег Кононов на заседании совета директоров красно-белых критически оценил итоги своей работы в завершившемся сезоне, сообщает официальный сайт клуба. Однако, как ранее сообщал "СЭ", 53-летний специалист остался на своем посту.

– Выступление основной команды во всех турнирах было признано неудовлетворительным: "Спартак" не сумел добиться поставленных на сезон задач, - говорится в сообщении на сайте "Спартака". - В ходе выступления на совете директоров главный тренер команды Олег Кононов критически оценил итоги своей работы в "Спартаке" в завершившемся сезоне: несмотря на тот факт, что Кононов набрал наибольший процент очков среди тренеров, руководивших командой по ходу сезона в РПЛ, "Спартак" не добился нужного результата в чемпионате.

То же касается и выступления в Кубке страны и Лиге Европы. Тем не менее совет директоров принял решение сохранить за Кононовым пост главного тренера и доверил ему подготовку команды к следующему сезону.

"Спартак" занял 5-е место в чемпионате России-2018/19.

Кононов остается. Его задача - выйти в Лигу чемпионов. Главные итоги совета директоров "Спартака"