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Кафельников о победе «Спартака»: «Много ума не надо, чтобы обыграть 10 футболистов ЦСКА»

19:04
Евгений Кафельников. Фото Instagram
Евгений Кафельников. Фото Instagram
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Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал победу красно-белых над ЦСКА (1:0) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ.

«Матч, честно говоря, не очень, но самое главное, что результата добились. Мне показалось, что не было той остроты и динамики, характерной для этого матча. И потом, много ума не надо, чтобы обыграть 10 футболистов ЦСКА. Если бы они еще и в таком виде ЦСКА не обыграли, не знаю, что бы было. А удаление было справедливым», — сказал Кафельников «СЭ».

Также Кафельников отметил, что «Спартаку» не хватило мастерства, чтобы довести счет до крупного.

«Забить в большинстве целый там и забить один гол, извините меня, связываю с тем, что в команде реально нет мастерства. Ребятам предоставился такой шанс, надо было увереннее воспользоваться преимуществом. Впереди три тура, конкуренты серьезные. Не оптимистично смотрю на то, что «Спартак» займет второе время», — добавил Кафельников.

После 27 туров «Спартак» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 46 очками идет шестым.

(Константин Колмаков)

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