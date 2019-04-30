Олимпийский чемпион по теннису и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников обратился в своем телеграм-канале к совладельцу красно-белых Вагиту Алекперову.

От лица болельщиков московского клуба Кафельников попросил Алекперова помочь Леониду Федуну поскорее продать клуб и вернуть в клуб итальянского тренера Массимо Карреру, который привел команду к первому за 16 лет чемпионству в РПЛ.

"Вагит Юсуфович, спасите "Спартак". Пожалуйста. Большинство болельщиков, хотят возвращения Массимо Карреры, большинство болельщиков "Спартака" хотят видеть их клуб конкурентоспособным, большинство болельщиков, хотят переживать в матчах с "Челси" и "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов, а не уходить со стадиона после первого тайма в Туле. Вы повлияли в свое время на отставку Карпина, возможно Вы сможете вернуть Массимо Карреру в "Спартак".



В "Спартаке" системный кризис от медицинского штаба с пресс-службой и SMM-отдела до состава игроков и руководства клуба, даже ликвид и актив с точки зрения бизнеса, такие как центральный защитник Жиго, центральный полузащитник Зобнин, гробят вопиющие непрофессионалы в медицинском штабе.



Бренд "Лукойл" ассоциируется с брендом "Спартак Москва", а бренд "Спартак Москва" последние года (кроме периода с Массимо Каррерой) ассоциируется всего лишь c двумя словами: позор и скандал.



С Вашими партнерами из "Газпрома" я прекрасно понимаю, что тягаться нельзя, но "Спартак" проигрывает даже Туле и "Ростову", причем первым вообще без шансов.



На популизме и традициях не уедешь далеко.



Вагит Юсуфович, Вы – последняя надежда болельщиков "Спартака" и лично меня.



На почве того, что активно муссируются слухи о желание Леонида Арнольдовича продать "Спартак", может быть Вы ему поможете это сделать поскорее? Многомиллионная армия болельщиков, устала от десятилетий унижений, как "Лукойл" стал спонсором команды. Вот, Вы, например Вагит Юсуфович, были в таком городе, как "Санкт-Галлен"? Я уверен, Вы и не сразу скажите, в какой стране он находится. А футболисты "Спартак Москва", с надписью "Лукойл" на груди, команде из этого швейцарского города успели разгромно проиграть, а также они это делали, проигрывая командам из Тулы, Ростова, Варшавы, Саранска, Ларнаки список можно продолжать долго. Это четкая выстроенная система лузерства и неудач, которую смог на время разрушить бывший итальянский футболист, а ныне тренер Массимо Каррера", - говорится в сообщении.

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