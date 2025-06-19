Источник: Кафанов решил покинуть «Ростов»

Тренер вратарей Виталий Кафанов принял решение покинуть «Ростов», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 65-летний специалист сам обратился к руководству южного клуба с просьбой об уходе. Отмечается, что тренер, скорее всего, хотел бы получить работу в топ-клубе. При этом московское «Динамо», которое 13 июня возглавил бывший главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, не делало предложений Кафанову.

Кафанов работал в «Ростове» с 2014 года с перерывом на уход в «Рубин» в сезоне-2018/19, который на тот момент возглавлял Курбан Бердыев. Также он с 2021 года входит в штаб Карпина в сборной России.