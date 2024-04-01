Кади — о баннере в поддержку Ивича: «Это был хороший способ попрощаться с ним»

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес в разговоре с «СЭ» прокомментировал акцию болельщиков, которые вывесили баннер в честь бывшего тренера «быков» Владимира Ивича на матче 22-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

Так фанаты краснодарской команды выразили благодарность сербскому специалисту за работу в клубе. «Спасибо, мистер Ивич!» — было написано на баннере на трибунах «РЖД Арены».

«Конечно, Ивич был очень важным человеком для клуба. Он провел наилучшую серию игр в чемпионате. Безусловно, для болельщиков это был хороший способ попрощаться с ним», — сказал Боржес «СЭ».

13 марта Ивич покинул пост главного тренера «Краснодара». Он возглавлял команду с января 2023 года. Под руководством Ивича «быки» дошли до финала FONBET Кубка России в прошлом сезоне и лидировали после первого круга и зимней паузы этого чемпионата.