Воспитанник «Локомотива» — о лидерах команды: «Баринов и Дзюба — отцы в раздевалке»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков в разговоре с «СЭ» прокомментировал дебют в матче 22-го тура РПЛ против «Краснодаром» (1:1).

«Кто главный батя в раздевалке? Отцом назову Диму Баринова и Артему Дзюбу. В команде все меня поздравили с дебютом, не было никаких подколов. Но все расстроены из-за результата. Могли выиграть, но это футбол. В следующем матче постараемся проявить себя», — сказал Батраков «СЭ».

По итогам встречи «Локомотив» с 33 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар», набравший 40 баллов, идет на второй строчке.