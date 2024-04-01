Кашчелан — о завершении карьеры: «Я хотел играть еще, но в «Балтике» передо мной не сдержали обещаний»
Завершивший карьеру черногорец Младен Кашчелан, имеющий российское гражданство, рассказал об обстоятельствах ухода из «Балтики». Клуб из Калининграда был последним в карьере футболиста.
«Прекрасно понимал, что рано или поздно этот момент настанет. Прошлой зимой у меня был разговор с руководством «Балтики» и Игнашевичем. Во время него мы кое о чем договорились. Я — человек слова. Если уж пожал руку и достал из себя какие-то обещания — будь добр, соблюдай их. Но, оказалось, у людей, с которыми я общался, совсем другое мнение на этот счет.
Той зимой руководство «Балтики» предоставило мне три варианта развития событий по окончании сезона: либо я продолжаю играть, либо ухожу в структуру клуба или в академию. Мне разрешили выбрать то, что я хочу. Конечно, я хотел продолжать играть и провести с командой еще один сезон, в РПЛ. Своим присутствием я бы точно помог. Но под конец чемпионата риторика руководителей изменилась — мне сказали, что клуб не собирается предлагать мне годовой контракт. Они хотели, чтобы я перешел на менеджерскую работу. Мне не понравилось, что передо мной не сдержали обещаний, поэтому я решил просто завершить карьеру», — приводит слова Кашчелана Sport24.
41-летний Кашчелан выступал в России с 2013 года, поиграв за тульский «Арсенал», «Тосно», «Тамбов» и «Балтику». После завершения карьеры Кашчелан вошел в тренерский штаб «Пари НН».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|12
|5
|4
|40-19
|41
|
2
|Краснодар
|21
|11
|7
|3
|31-18
|40
|
3
|Динамо
|21
|10
|8
|3
|34-27
|38
|
4
|ЦСКА
|21
|8
|9
|4
|36-27
|33
|
5
|Локомотив
|21
|8
|9
|4
|33-28
|33
|
6
|Спартак
|21
|9
|5
|7
|27-26
|32
|
7
|Рубин
|21
|9
|5
|7
|20-24
|32
|
8
|Кр. Советов
|21
|8
|6
|7
|37-32
|30
|
9
|Ростов
|21
|8
|6
|7
|32-31
|30
|
10
|Пари НН
|21
|8
|4
|9
|17-19
|28
|
11
|Факел
|21
|6
|8
|7
|18-20
|26
|
12
|Ахмат
|21
|5
|5
|11
|20-27
|20
|
13
|Урал
|21
|5
|5
|11
|19-33
|20
|
14
|Оренбург
|21
|4
|8
|9
|21-29
|20
|
15
|Балтика
|21
|4
|5
|12
|14-25
|17
|
16
|Сочи
|21
|3
|5
|13
|21-35
|14
|29.03
|19:30
|
Динамо – Ростов
|1 : 4
|30.03
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|1 : 1
|30.03
|16:30
|
Сочи – ЦСКА
|2 : 2
|30.03
|17:30
|
Балтика – Пари НН
|2 : 0
|30.03
|19:00
|
Спартак – Урал
|0 : 0
|31.03
|14:00
|
Факел – Оренбург
|0 : 0
|31.03
|16:30
|
Рубин – Ахмат
|2 : 1
|31.03
|19:30
|
Локомотив – Краснодар
|1 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|18
|1
|5