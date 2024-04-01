Кашчелан — о завершении карьеры: «Я хотел играть еще, но в «Балтике» передо мной не сдержали обещаний»

Завершивший карьеру черногорец Младен Кашчелан, имеющий российское гражданство, рассказал об обстоятельствах ухода из «Балтики». Клуб из Калининграда был последним в карьере футболиста.

«Прекрасно понимал, что рано или поздно этот момент настанет. Прошлой зимой у меня был разговор с руководством «Балтики» и Игнашевичем. Во время него мы кое о чем договорились. Я — человек слова. Если уж пожал руку и достал из себя какие-то обещания — будь добр, соблюдай их. Но, оказалось, у людей, с которыми я общался, совсем другое мнение на этот счет.

Той зимой руководство «Балтики» предоставило мне три варианта развития событий по окончании сезона: либо я продолжаю играть, либо ухожу в структуру клуба или в академию. Мне разрешили выбрать то, что я хочу. Конечно, я хотел продолжать играть и провести с командой еще один сезон, в РПЛ. Своим присутствием я бы точно помог. Но под конец чемпионата риторика руководителей изменилась — мне сказали, что клуб не собирается предлагать мне годовой контракт. Они хотели, чтобы я перешел на менеджерскую работу. Мне не понравилось, что передо мной не сдержали обещаний, поэтому я решил просто завершить карьеру», — приводит слова Кашчелана Sport24.

41-летний Кашчелан выступал в России с 2013 года, поиграв за тульский «Арсенал», «Тосно», «Тамбов» и «Балтику». После завершения карьеры Кашчелан вошел в тренерский штаб «Пари НН».