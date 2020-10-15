Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи».

— Думали ли вы над сменой схемы в связи с переходами новичков?

— Конечно. Нет смысла приглашать игроков, если нет понимания, как их использовать. Конечно, есть. Мы хотели усилить немножко другие позиции, но, к сожалению, этого не получилось. Там, где не получилось усилить позиции, мы быстро переключились на другие — что мы можем сделать. Исходя из этих возможностей, будем встраивать в систему. В любом случае, Вендел и Кузяев нужны нашей команде. Это этап движения вперед. Качество игры нашей команды будет улучшаться. (Гоша Чернов)

«Зенит» с 21 баллом занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» — 19 очков и 4-я строчка.