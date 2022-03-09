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Сегодня, 15:28

Смолов прокомментировал традицию игроков и фанатов «Динамо» исполнять заряд после матчей

Виктория Кравченко

Нападающий «Динамо» Федор Смолов прокомментировал традицию игроков и болельщиков исполнять совместный заряд после матчей.

— У «Динамо» чуть ли не у единственного клуба в стране есть традиция, когда после игры команда исполняет совместный заряд с фанатами. Как вам такая история?

— Мне очень нравится. Считаю, что это объединяет команду и болельщиков. Это очень важно. Поддержка своих трибун, своих болельщиков вдохновляет. Она, конечно, нужна не только нам, но и любой команде. Но такая традиция есть только у «Динамо». Мы поддержку наших болельщиков слышим, чувствуем. А такой заряд дает обмен энергией, мы так выражаем взаимную благодарность. Это очень круто.

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков.

Федор Смолов
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