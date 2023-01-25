Губерниев: «Дзюба — комментатор? С удовольствием буду работать с ним на Лиге чемпионов и чемпионате России»
Известный тележурналист Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» оценил шансы Артема Дзюбы стать футбольным комментатором.
«С удовольствием бы увидел Артема в качестве футбольного эксперта. Думаю, что он бы без сомнения добавил перца. Но чтобы стать футбольным комментатором, нужно поучиться ремеслу, потому что это профессия. Если Дзюбе будут интересны мои эфиры, как футбольного обозревателя, то ему всегда открыты двери. Для того, чтобы ему стать еще более популярным, повысить капитализацию и не прозябать сейчас без дела, то пусть приходит. С удовольствием буду работать с ним на Лиге Чемпионов и чемпионата России. Тем более Селюк знает, о чем говорит, потому что комментатором много, а обозревали у нас агенты», — сказал Губерниев «СЭ».
Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк предложил 34-летнему нападающему стать футбольном комментатором.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
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2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
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Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2