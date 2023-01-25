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Селюк: «Дзюба может поработать вместе с Губерниевым, поучиться и стать неплохим футбольным комментатором»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о том, чем может заняться экс-форвард «Зенита» Артем Дзюба после завершения игровой карьеры.

«Думаю, Дзюба мог бы начать обучаться на профессию спортивного менеджера, а потом пойти работать в какой-нибудь клуб в руководство. Из него мог бы получиться спортивный деятель. Также он может поработать вместе с Губерниевым, поучиться у него и стать неплохим футбольным комментатором. Он был бы комментатором с хорошим юмором. Также Дзюба мог бы пойти отучиться на футбольного тренера. Но это будет уже его выбор и его семьи», — приводит слова Селюка Metaratings.ru.

С 3 ноября 2022 года 34-летний форвард является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/selyuk-dzyuba-mozhet-porabotat-vmeste-s-gubernievym-pouchitsya-i-stat-neplokhim-futbolnym-kommentatorom-222667/
Артем Дзюба
Футбол
Дмитрий Губерниев
Дмитрий Селюк
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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