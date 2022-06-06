Известный поэт, автор всенародных хитов «Атас!», «Комбат», «Там, за туманами» и болельщик «Торпедо» Александр Шаганов в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере черно-белых Александре Бородюке.

— Три слова, которыми можно описать Александра Бородюка?

— Это не актер на бровке, неистово размахивающий руками. Бородюк — как Кутузов. Вдумчивый. Совестливый. Справедливый. В моем понимании — тренер европейского класса. Уже во второй раз выводит «Торпедо» в РПЛ!

Его любят футболисты, в команде очень хорошая атмосфера. Это заслуга Бородюка. Создал такой коллектив, что парни бьются не только за результат, но и за тренера.

Он, кстати, тоже живет на Таганке. Полгода назад столкнулись у газетного киоска. Я подошел, представился: «Поэт Шаганов. Хочу поблагодарить вас за работу в «Торпедо». Бородюк смутился, ответил с доброй, немножко усталой улыбкой: «Саша, да ну что вы! Еще же ничего не сделано!» В этих вроде бы простых словах было столько решимости, что я понял: все будет нормально. С Бородюком «Торпедо» вернется в РПЛ.