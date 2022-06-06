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Поэт Шаганов — о Бородюке: «Он как Кутузов. Вдумчивый. Совестливый. Справедливый»

Поэт Шаганов высказал мнение о главном тренере «Торпедо» Александре Бородюке
Александр Кружков
Обозреватель
Читать «СЭ» в

Известный поэт, автор всенародных хитов «Атас!», «Комбат», «Там, за туманами» и болельщик «Торпедо» Александр Шаганов в интервью «СЭ» высказал мнение о главном тренере черно-белых Александре Бородюке.

— Три слова, которыми можно описать Александра Бородюка?

— Это не актер на бровке, неистово размахивающий руками. Бородюк — как Кутузов. Вдумчивый. Совестливый. Справедливый. В моем понимании — тренер европейского класса. Уже во второй раз выводит «Торпедо» в РПЛ!

Его любят футболисты, в команде очень хорошая атмосфера. Это заслуга Бородюка. Создал такой коллектив, что парни бьются не только за результат, но и за тренера.

Он, кстати, тоже живет на Таганке. Полгода назад столкнулись у газетного киоска. Я подошел, представился: «Поэт Шаганов. Хочу поблагодарить вас за работу в «Торпедо». Бородюк смутился, ответил с доброй, немножко усталой улыбкой: «Саша, да ну что вы! Еще же ничего не сделано!» В этих вроде бы простых словах было столько решимости, что я понял: все будет нормально. С Бородюком «Торпедо» вернется в РПЛ.

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Александр Бородюк
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
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 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
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 1 : 2
21.05 17:00
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 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
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 0 : 1
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 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
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21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

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Далер Кузяев

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Зенит

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Горан Чаушич

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