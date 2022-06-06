Наумов: «Бердыев рассчитывает на предложения из российских топ-клубов»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном переходе Курбана Бердыева в тульский «Арсенал» из «Кайрата».

«ФНЛ? Ну и что? Задачу ему поставят, он ее решит. Он же и слабые команды тренировал, и сильные тоже. У него огромный опыт работы. Он умеет с людьми работать. Это же, наоборот, возвращение Бердыева на российскую арену. Представим, что он выигрывает ФНЛ и попадает в РПЛ. Представляете, какая у него будет востребованность сразу в России? Я думаю, что он хочет этот шанс использовать», — приводит слова Наумова «Спорт День за Днем».

Также Наумов считает, что Бердыев рассчитывает на предложения из российских топ-клубов.

«Помните, его же звали очень сильно в «Спартак», но по разным причинам это не сложилось. Бердыев — очень амбициозный тренер, малым он не довольствуется. Я думаю, что для него это шанс возвращения в Россию. Дальше будут обязательно какие-то предложения. Он на это и рассчитывает», — отметил экс-президент «Локомотива».

Сегодня, 6 июня, об уходе Бердыева из «Кайрата» сообщил официальный сайт клуба. Он работал в «Кайрате» с августа 2021 года.

В текущем сезоне казахстанская команда занимает 8-е место, набрав 16 очков в 12 матчах.