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Губерниев — о ЦСКА: «На данный момент они не очень готовы быть призерами, но все может измениться»

Губерниев считает, что ЦСКА на данный момент не готов быть призером РПЛ
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение ЦСКА против «Сочи» в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ (0:1).

«Конечно, есть шанс у «Динамо», у «Сочи» и у «Краснодара», борьба за медаль очень интересная. ЦСКА упускает соперников, но по-прежнему шансы есть, там по пять очков. Если «Сочи» с «Динамо» проиграют два матча, а ЦСКА выиграет, например, то пожалуйста. Но еще при условии, что «Краснодар» не догонит. Конечно, с основными соперниками очки терять нельзя в таких ключевых матчах. Здесь понятно, что «Сочи» с «Динамо» разберутся, скорее всего, между собой кто второй, кто третий. С моей точки зрения, ЦСКА все-таки не дотянет с «Краснодаром», но поэтому этот матч был одним из ключевых в борьбе за медали. Пока на данный момент они не очень готовы быть призерами, но есть два тура, и все может измениться», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

«Сочи» набрал 52 очка в 28 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Сочинцы сравнялись с московским «Динамо» (2-е место) по количеству очков. ЦСКА (47) — на 4-м месте.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Тоттенхэм Хотспур 0
1-й тайм

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
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7.05 14:00
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