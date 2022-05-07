Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение ЦСКА против «Сочи» в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ (0:1).

«Конечно, есть шанс у «Динамо», у «Сочи» и у «Краснодара», борьба за медаль очень интересная. ЦСКА упускает соперников, но по-прежнему шансы есть, там по пять очков. Если «Сочи» с «Динамо» проиграют два матча, а ЦСКА выиграет, например, то пожалуйста. Но еще при условии, что «Краснодар» не догонит. Конечно, с основными соперниками очки терять нельзя в таких ключевых матчах. Здесь понятно, что «Сочи» с «Динамо» разберутся, скорее всего, между собой кто второй, кто третий. С моей точки зрения, ЦСКА все-таки не дотянет с «Краснодаром», но поэтому этот матч был одним из ключевых в борьбе за медали. Пока на данный момент они не очень готовы быть призерами, но есть два тура, и все может измениться», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

«Сочи» набрал 52 очка в 28 встречах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Сочинцы сравнялись с московским «Динамо» (2-е место) по количеству очков. ЦСКА (47) — на 4-м месте.