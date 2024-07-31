Ивич сообщил, что получил серебряную медаль РПЛ

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич в комментарии «СЭ» сообщил, что получил серебряную медаль РПЛ.

«Да, я получил медаль», — сказал Ивич «СЭ».

47-летний сербский специалист покинул «Краснодар» в марте 2024-го. Ивич тренировал «быков» с января 2023 года. Вместо него команду возглавил Мурад Мусаев, с которым «Краснодар» финишировал на втором месте в чемпионате России-2023/24.