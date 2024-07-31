Израильский полузащитник «Пари НН» Глейзер: «Перед переездом в Россию общался с Натхо и Дасой»

Полузащитник «Пари НН» Дан Глейзер рассказал «СЭ», с кем общался перед переездом в Россию.

«Перед переездом в Россию я общался с Бибрасом Натхо и с Эли Дасой. И еще я разговаривал с футболистом, который 18 лет назад играл в Нижнем Новгороде. Они мне рассказывали об уровне футбольной лиги и о жизни в стране», — сказал Глейзер «СЭ».

Глейзер перешел в «Пари НН» из греческого клуба «ОФИ Крит» летом 2024 года. В этом сезоне 27-летний футболист провел матч и не отличился результативными действиями.

«Пари НН» после 2 туров занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, не набрав ни одного очка.