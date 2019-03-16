19:17 | Футбол — РПЛ

Ивелин Попов: "Кафанов сильный тренер. Если 13 лет работаешь с Бердыевым, то как иначе?

0
Обсудить

Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов после победы в Казани над "Рубином" (2:0) поделился эмоциями от игры.

- Виталий Кафанов разложил вам этот "Рубин"?

- Кафанов сильный тренер. Если 13 лет работаешь с Бердыевым, то как иначе?

- Казалось, что в первом тайме "Рубин" играл лучше и не заслуживал поражения.

- Да. "Рубин" хорошая команда. После первого тайма я не думал, что мы победим. Нам повезло, что не пропустили. Во втором тайме мы дождались своих моментов.

- С Еременко у вас хорошая взаимосвязь?

- Думаю, да. (Артур Еникеев).

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.

Рубин - Ростов

 

Опрос

Как закончится матч 20-го тура РПЛ "Локомотив" - "Краснодар"?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 20-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ