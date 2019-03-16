Ивелин Попов: "Кафанов сильный тренер. Если 13 лет работаешь с Бердыевым, то как иначе?

Полузащитник "Ростова" Ивелин Попов после победы в Казани над "Рубином" (2:0) поделился эмоциями от игры.

- Виталий Кафанов разложил вам этот "Рубин"?

- Кафанов сильный тренер. Если 13 лет работаешь с Бердыевым, то как иначе?

- Казалось, что в первом тайме "Рубин" играл лучше и не заслуживал поражения.

- Да. "Рубин" хорошая команда. После первого тайма я не думал, что мы победим. Нам повезло, что не пропустили. Во втором тайме мы дождались своих моментов.

- С Еременко у вас хорошая взаимосвязь?

- Думаю, да. (Артур Еникеев).

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