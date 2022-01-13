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Сегодня, 11:35

Иванов рассказал, что Панюков может уйти в аренду

Владислав Флегонтов
Корреспондент

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о будущем нападающего команды Андрея Панюкова.

«Панюков, скорее всего, уйдет в аренду в ближайшее время», — сказал Иванов «СЭ».

В нынешнем сезоне РПЛ 27-летний футболист провел 6 матчей, в которых забил один гол.

Андрей Панюков
Футбол
РПЛ
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 - : -
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 - : -
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Себастьян Шиманьски

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