Иванов рассказал, что Панюков может уйти в аренду

Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о будущем нападающего команды Андрея Панюкова.

«Панюков, скорее всего, уйдет в аренду в ближайшее время», — сказал Иванов «СЭ».

В нынешнем сезоне РПЛ 27-летний футболист провел 6 матчей, в которых забил один гол.