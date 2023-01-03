Агент Шукурова не исключил вероятность перехода в «Химки»

Владимир Осипов, агент полузащитника «Немана» Алимардона Шукурова поделился мнением о будущем игрока. По словам агента, 23-летний футболист может подписать контракт с «Химками».

«Контракт с «Химками» не подписан, но шанс есть, — цитирует Осипова «РБ Спорт». — Сейчас Шукуров в отпуске, дома».

Шукуров стал автором гола в ворота сборной России в товарищеском матче против Киргизии (1:2). Его контракт с «Неманом» истекает зимой 2023 года.