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Сегодня, 18:11

Агент Шукурова не исключил вероятность перехода в «Химки»

Руслан Минаев
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Владимир Осипов, агент полузащитника «Немана» Алимардона Шукурова поделился мнением о будущем игрока. По словам агента, 23-летний футболист может подписать контракт с «Химками».

«Контракт с «Химками» не подписан, но шанс есть, — цитирует Осипова «РБ Спорт». — Сейчас Шукуров в отпуске, дома».

Шукуров стал автором гола в ворота сборной России в товарищеском матче против Киргизии (1:2). Его контракт с «Неманом» истекает зимой 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-shukurova-kontrakt-s-himkami-ne-podpisan-no-shans-est/
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