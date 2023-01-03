Агент Шукурова не исключил вероятность перехода в «Химки»
Владимир Осипов, агент полузащитника «Немана» Алимардона Шукурова поделился мнением о будущем игрока. По словам агента, 23-летний футболист может подписать контракт с «Химками».
«Контракт с «Химками» не подписан, но шанс есть, — цитирует Осипова «РБ Спорт». — Сейчас Шукуров в отпуске, дома».
Шукуров стал автором гола в ворота сборной России в товарищеском матче против Киргизии (1:2). Его контракт с «Неманом» истекает зимой 2023 года.
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|5
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|32-23
|35
|
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|
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|4
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|
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|5
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|
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|13
|
14
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|17
|3
|4
|10
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|
15
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|3
|3
|11
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
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|1
|3
|
|
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Факел
|16
|1
|3
|
|
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