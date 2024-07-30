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Сегодня, 23:32

Тимошенко: «Играем так, чтобы все понимали, что «Акрон» — хорошая команда РПЛ»

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Нападающий «Акрона» Иван Тимошенко прокомментировал игру своей команды в текущем сезоне.

«Мы играем так, чтобы все люди вокруг понимали и думали, что «Акрон» — это не просто борьба за выживание. Это действительно хорошая команда для премьер-лиги. Мы будем бороться и стараться играть на победу в каждом матче, прессинговать и играть с позиции силы», — приводит слова Тимошенко «РБ Спорт».

После двух туров нового сезона тольяттинская команда набрала три очка. В следующем матче чемпионата России «Акрон» примет московское «Динамо» 3 августа.

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 18:00
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:00
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 3
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 2
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
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Зенит

 4
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Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
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Евгений Марков

Факел

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