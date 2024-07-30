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Нагорных: «Есть ли интерес «Спартака» к Пиняеву? Я не знаю»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал слухи об интересе к игрокам команды со стороны других клубов.

— Есть ли интерес «Спартака» к Пиняеву?

— Я не знаю.

— Есть ли переговоры с «Алавесом» по Баринову?

— Нет.

— Рады за Лешу Миранчука?

— Конечно.

19-летний Пиняев выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел за клуб 38 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает полузащитника в 8 миллионов евро.

Дмитрий Баринов
Сергей Пиняев
ФК Алавес
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Юрий Нагорных
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Нагорных: «Маркиньос в «Локомотиве»? Идет работа»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 18:00
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:00
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 3
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 2
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

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Сергей Брызгалов

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Факел

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