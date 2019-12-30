Итоги года от Глушакова. Вспомнил баню и лайки в Instagram
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков подвел итоги года и отметил, что ему еще есть, что доказывать. Футболист перечислил произошедшее с ним за 2019 год, а также вспомнил скандалы, связанные с бракоразводным процессом и походами в баню.
В 16 матчах за грозненский клуб в этом сезоне он забил три гола.
«— Есть что вспомнить. Мой 2019 — только факты, все по порядку, — написал Глушаков в Instagram.
— 24 матча/5 голов.
— Кубок Матч Премьер — трофей! (3матча / 2гола). Говорил же, что в «Спартаке» буду выигрывать трофеи. Не соврал ни разу.
— 8 матчей за «Спартак» и 2 гола («Зениту» и «Ахмату»).
— Забил 1500-й гол красно-белых в РПЛ.
— Переход в «Ахмат» — перезагрузка!
— 16 матчей за «Ахмат» и 3 гола («Лучу» (2) и «Рубину»).
— Травмы — 3. Пусть останутся в 2019.
— Всем известная история — выматывала, но делала сильнее и многому научила.
— Походы в баню — 26. Получается, что где-то раз в две недели. Традиции не нарушаем.
— Незабитые пенальти — 0. Не было шанса ни забить, ни промахнуться.
— Лайки в Инстаграме — 361. Но это не точно, что-то могло остаться незамеченным.
Это был сложный год, но в нем было много-много хорошего. Жизнь учит! Возможно, кому-то очень хочется, чтобы история Глушакова в большом футболе поскорее закончилась. Но сил у меня еще много, есть амбиции и есть что доказать — прежде всего себе. Еще попылим на самом высоком уровне не один год. Уверен в этом.
Двигаемся дальше, будет много работы с «Ахматом» в новом году. А пока есть время взять небольшую паузу, расслабиться, поблагодарить за все и спокойно проводить старый год. И встретить 2020-й. Всех с наступающим", — написал футболист.
Есть что вспомнить?? Мой 2019 — только факты, всё по порядку ? ? ?? 24 матча / 5 голов. ? ? Кубок Матч Премьер — трофей! (3?? матча / 2?? гола). Говорил же, что в «Спартаке» буду выигрывать трофеи. Не соврал ни разу ? ? 8?? матчей за «Спартак» и 2?? гола («Зениту» и «Ахмату»). ? ? Забил 1??5??0??0?? гол ??? в РПЛ. ? ? Переход в «Ахмат» — ?перезагрузка! ? 1??6?? матчей за «Ахмат» и 3?? гола («Лучу» (2) и «Рубину»). ? ?? Травмы — 3. Пусть останутся в 2019. ? ? Всем известная история — выматывала, но делала сильнее и многому научила. ? ? Походы в баню — 26. Получается, что где-то раз в две недели. Традиции не нарушаем? ? ? Незабитые пенальти — 0. Не было шанса ни забить, ни промахнуться. ? ?? Лайки в Инстаграме — 361. Но это не точно, что-то могло остаться незамеченным. ? Это был сложный год, но в нем было много-много хорошего. Жизнь учит!??Возможно, кому-то очень хочется, чтобы история Глушакова в большом футболе поскорее закончилась. Но сил у меня еще много, есть амбиции и есть что доказать — прежде всего себе. Еще попылим на самом высоком уровне не один год. Уверен в этом. ?? ? Двигаемся дальше, будет много работы с «Ахматом» в новом году. А пока есть время взять небольшую паузу, расслабиться, поблагодарить за все и спокойно проводить старый год. И встретить 2020! Всех с наступающим!!! ???