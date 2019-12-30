Итоги года от Глушакова. Вспомнил баню и лайки в Instagram

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков подвел итоги года и отметил, что ему еще есть, что доказывать. Футболист перечислил произошедшее с ним за 2019 год, а также вспомнил скандалы, связанные с бракоразводным процессом и походами в баню.

В 16 матчах за грозненский клуб в этом сезоне он забил три гола.

«— Есть что вспомнить. Мой 2019 — только факты, все по порядку, — написал Глушаков в Instagram.

— 24 матча/5 голов.

— Кубок Матч Премьер — трофей! (3матча / 2гола). Говорил же, что в «Спартаке» буду выигрывать трофеи. Не соврал ни разу.

— 8 матчей за «Спартак» и 2 гола («Зениту» и «Ахмату»).

— Забил 1500-й гол красно-белых в РПЛ.

— Переход в «Ахмат» — перезагрузка!

— 16 матчей за «Ахмат» и 3 гола («Лучу» (2) и «Рубину»).

— Травмы — 3. Пусть останутся в 2019.

— Всем известная история — выматывала, но делала сильнее и многому научила.

— Походы в баню — 26. Получается, что где-то раз в две недели. Традиции не нарушаем.

— Незабитые пенальти — 0. Не было шанса ни забить, ни промахнуться.

— Лайки в Инстаграме — 361. Но это не точно, что-то могло остаться незамеченным.

Это был сложный год, но в нем было много-много хорошего. Жизнь учит! Возможно, кому-то очень хочется, чтобы история Глушакова в большом футболе поскорее закончилась. Но сил у меня еще много, есть амбиции и есть что доказать — прежде всего себе. Еще попылим на самом высоком уровне не один год. Уверен в этом.

Двигаемся дальше, будет много работы с «Ахматом» в новом году. А пока есть время взять небольшую паузу, расслабиться, поблагодарить за все и спокойно проводить старый год. И встретить 2020-й. Всех с наступающим", — написал футболист.