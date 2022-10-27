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Сегодня, 18:40

Итальянский тренер по физподготовке приступил к работе в «Торпедо»

Иван Шитик
Корреспондент
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Тренер по физподготовке Серджио Джованни приступил к работе в тренерском штабе «Торпедо», сообщает пресс-служба московской команды.

Итальянский специалист работал вместе с нынешним главным тренером команды Андреем Талалаевым в «Химках» и «Ахмате».

Серджио Джованни игровую карьеру провел в родной стране: большую часть времени играл за «Маранелло».

Также он известен по работе тренером по физподготовке в «Спартаке», донецком «Шахтере», «Химках» и «Ахмате».

Источник: https://torpedo.ru/news/44612/
ФК Торпедо (Москва)
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 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
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5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
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 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
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 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
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11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
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