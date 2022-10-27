Итальянский тренер по физподготовке приступил к работе в «Торпедо»
Тренер по физподготовке Серджио Джованни приступил к работе в тренерском штабе «Торпедо», сообщает пресс-служба московской команды.
Итальянский специалист работал вместе с нынешним главным тренером команды Андреем Талалаевым в «Химках» и «Ахмате».
Серджио Джованни игровую карьеру провел в родной стране: большую часть времени играл за «Маранелло».
Также он известен по работе тренером по физподготовке в «Спартаке», донецком «Шахтере», «Химках» и «Ахмате».
Источник: https://torpedo.ru/news/44612/
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|29.10
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|
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|30.10
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|30.10
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|
Сочи – Урал
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|П
|
|
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Спартак
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Локомотив
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|1
|3
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|1
|2
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