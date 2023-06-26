Итальянский агент — о возможном трансфере Сперцяна в Европу: «Ничего конкретного нет»
Итальянский агент Федерико Пасторелло высказался о возможном трансфере полузащитника «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна в один из клубов Европы.
«Да, я знаю такого футболиста. Его трансфер в Европу? Интерес есть, но ничего конкретного нет. Сложно сказать, состоится ли этот трансфер», — приводит «РБ Спорт» слова агента.
Ранее сообщалось, что скауты, представляющие интересы клубов чемпионата Англии, бундеслиги и серии А, следили за Сперцяном на матче между сборными Армении и Уэльса в рамках 3-го отборочного турнира Евро-2024 (4:2).
В минувшем сезоне 23-летний полузащитник сыграл в 41 матче за краснодарскую команду во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 14 голевых передач.
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