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Горшков: «Вендел — важный игрок для «Зенита», но у клуба есть большая обойма»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков предположил, сильно ли скажется на петербургской команде возможное отсутствие Вендела в новом сезоне.

«Вендел — важный игрок для «Зенита», но у команды довольно большая обойма. Сейчас к тому же подписали нового бразильца Ду Кейроса. С одной стороны Вендел важен, но если невозможно его вернуть, значит, клуб будет искать другой выход из этой ситуации», — приводит «РБ Спорт» слова Горшкова.

Ране появилась информация о том, что Вендел не намерен возвращаться в Россию и хочет играть за «Фламенго». Однако, как стало известно «СЭ», полузащитник должен в ближайшее время прибыть в расположение «Зенита».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-gorshkov-vendel-vazhny-j-igrok-dlya-zenita-no-u-kluba-est-bol-shaya-obojma-nedavno-prishel-novy-j-futbolist/
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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