Орлов: «Шансы Коваленко в «Зените»? Главное — не закисать, как Бакаев»
Комментатор Геннадий Орлов оценил потенциал молодого полузащитника «Крыльев» Александра Коваленко который в ближайшее время может перейти в «Зенит».
«Зенит» может подписать Коваленко из «Крыльев»? Это хороший трансферный ход. Я ведь играл еще против его деда, который выступал за «Арарат» (смеется). Коваленко — талант. Тут двух мнений быть не может. В его активе уже есть один матч за сборную России.
Сможет ли он выиграть конкуренцию у бразильцев? Только время покажет. Последнее слово за Семаком. А Коваленко надо тренироваться и не закисать, если не получится с ходу пробиться в стартовый состав. Перед глазами стоит пример Бакаева...
Если Малком уйдет, возможно, Коваленко будет играть справа. Хотя, конечно, по своей стилистике он box to box, действует как Вендел», — сказал Орлов «СЭ».
Летом прошлого года 19-летний нападающий перешел из «Крыльев Советов» в «Сочи», но на правах аренды остался в самарском клубе. В сезоне-2022/23 он сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|22.07
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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