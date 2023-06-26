Орлов: «Шансы Коваленко в «Зените»? Главное — не закисать, как Бакаев»

Комментатор Геннадий Орлов оценил потенциал молодого полузащитника «Крыльев» Александра Коваленко который в ближайшее время может перейти в «Зенит».

«Зенит» может подписать Коваленко из «Крыльев»? Это хороший трансферный ход. Я ведь играл еще против его деда, который выступал за «Арарат» (смеется). Коваленко — талант. Тут двух мнений быть не может. В его активе уже есть один матч за сборную России.

Сможет ли он выиграть конкуренцию у бразильцев? Только время покажет. Последнее слово за Семаком. А Коваленко надо тренироваться и не закисать, если не получится с ходу пробиться в стартовый состав. Перед глазами стоит пример Бакаева...

Если Малком уйдет, возможно, Коваленко будет играть справа. Хотя, конечно, по своей стилистике он box to box, действует как Вендел», — сказал Орлов «СЭ».

Летом прошлого года 19-летний нападающий перешел из «Крыльев Советов» в «Сочи», но на правах аренды остался в самарском клубе. В сезоне-2022/23 он сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи.

Полностью интервью Геннадия Орлова читайте на сайте «СЭ».