Агент Истрати: «Рябчук не показывает того качества в «Спартаке», к которому мы привыкли»

Футбольный агент из Молдавии Леонид Истрати поделился мнением о том, кто из молдавских футболистов мог бы заиграть в РПЛ.

«В молдавском футболе есть три-четыре футболиста, которые бы точно заиграли в РПЛ в хороших клубах. Тот же Ион Николаеску, Дориан Райлян, Виталий Дамашкан, Вирджилиу Постолаки не испортили бы погоду в чемпионате России. Стоит сказать, что Рябчук далеко не показывает того качества в «Спартаке», к которому мы привыкли. Абсолютно далек от его лучшей формы и Моцпан. Никита умеет гораздо больше, чем он показывает в «Факеле». Это достойные игроки для чемпионата России», — цитирует агента Metaratings.ru.

Из молдавских футболистов в РПЛ на данный момент выступают Никита Моцпан («Факел»), а также Олег Рябчук («Спартак»). На счету 22-летнего Моцпана 1 гол и 2 результативные передачи в 15 матчах текущего сезона чемпионата России. В активе 25-летнего Рябчука 1 голевая передача в 9 играх.