Бывший президент «Локомотива» поддержал Булыкина, который не сыграет в ретроматче против ЦСКА

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал неучастие экс-форварда красно-зеленых Дмитрия Булыкина в ретроматче против ЦСКА.

«Булыкин — достойный парень и легенда «Локомотива», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Наумова. — Знаете, обижаться на это не нужно, ведь много футболистов не позвали. Вот Марата Измайлова не пригласили, Асатиани. Поэтому много таких моментов, и обижаться на это не нужно. Булыкин внес вклад в развитие «Локомотива», и здесь отрицать этого нельзя».

Ретроматч «Локомотив» — ЦСКА состоится 19 ноября на «РЖД Арене». Начало — в 19:00 мск.