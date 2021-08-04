РПЛ проводит голосование клубов о переносе 6-го тура. Дата матчей пока не определена

По данным «СЭ», РПЛ проводит заочное голосование по поводу возможного переноса матчей 6-го тура (28-29 августа).

С этой просьбой к лиге обратились РФС и главный тренер сборной России Валерий Карпин, который хочет получить больше времени для подготовки к сентябрьским матчам национальной команды.

Пока клубы должны определиться с позицией по поводу переноса. Если большинство проголосует «за», то на следующем этапе будет выбираться наиболее удобная новая дата.

РПЛ отказала Черчесову в переносе 6-го тура. Сегодня об этом попросил Карпин