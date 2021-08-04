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РПЛ проводит голосование клубов о переносе 6-го тура. Дата матчей пока не определена

18:20
Состоится ли матч «Зенит» — ЦСКА 28 августа или 6-й тур будет перенесен? Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Состоится ли матч «Зенит» — ЦСКА 28 августа или 6-й тур будет перенесен? Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», РПЛ проводит заочное голосование по поводу возможного переноса матчей 6-го тура (28-29 августа).

Новый главный тренер сборной России по&nbsp;футболу Валерий Карпин во&nbsp;время пресс-конференции.Карпин просит перенести 6-й тур РПЛ в интересах сборной. Это вообще реально?

С этой просьбой к лиге обратились РФС и главный тренер сборной России Валерий Карпин, который хочет получить больше времени для подготовки к сентябрьским матчам национальной команды.

Пока клубы должны определиться с позицией по поводу переноса. Если большинство проголосует «за», то на следующем этапе будет выбираться наиболее удобная новая дата.

РПЛ отказала Черчесову в переносе 6-го тура. Сегодня об этом попросил Карпин

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Константин Алексеев все материалы автора

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