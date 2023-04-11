Источник: «Зенит» сделает предложение Дивееву, если он не продлит контракт с ЦСКА

«Зенит» заинтересован в защитнике ЦСКА Игоре Дивееве, сообщает «Чемпионат».

Сине-бело-голубые готовы сделать официальное предложение, если 23-летний защитник не подпишет новый контракт с ЦСКА. Действующее соглашение Дивеева с армейцами рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне Дивеев провел 12 матчей в РПЛ, забил один мяч и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.