Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, что удивило его в российском футболе

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о российском футболе.

— Вы видели все стороны русского футбола. И самые плохие в первой лиге, и лучшие в РПЛ. Что вас больше всего удивило? Кроме расстояний.

— Если говорить о футболе, больше всего удивляет то, что футболисты боятся брать на себя игру, боятся играть в футбол, боятся креативить. Возможно, у них недостаточная вера в себя. Им проще отдать мяч. Они боятся сделать ошибку. Это меня очень удивило.

И одна из моих первых задач в «Оренбурге» — сделать так, чтобы футболисты в себя поверили. Чтобы не тупо били вперед в надежде на шальной рикошет. Например, когда я работал в Бресте, у меня были опытные игроки — Милевский, Нехайчик, Савицкий, Гутор. С ними было легче. Они были уверены в себе. Знали, что могут и умеют. Здесь все иначе. Не говорю, что наши футболисты не хотят. Они делают то, что я прошу. Но надо добиться того, чтобы они сами не боялись принимать решения на поле, — приводит слова Лички Sport24.

45-летний специалист возглавляет «Оренбург» с 2020 года. После 22 туров команда с 33 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.