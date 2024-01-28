Тимощук проводит матч «Зенит» — «Аль-Фатех» в качестве главного судьи

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук вывел команду на товарищеский матч с «Аль-Фатехом» в качестве главного судьи, сообщает пресс-служба питерцев.

Ассистентами украинца будут представители тренерского штаба клуба из Саудовской Аравии.

Матч является частью тренировочного сбора питерцев в Абу-Даби (ОАЭ). На данный момент счет в игре ничейный — 1:1. У «Зенита» гол забил Клаудиньо на 5-й минуте, у «Аль-Фатеха» спустя 9 минут отметился Кристиан Тельо.