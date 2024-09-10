Источник: «Зенит» не будет подписывать защитника после травмы Волкова

«Зенит» не планирует подписывать нового защитника после травмы игрока команды Сергея Волкова, сообщает Metaratings.

7 сентября в «Зените» сообщили, что 21-летний футболист получил разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Волков перешел в «Зенит» из «Краснодара» в летнее трансферное окно. Он успел провести 6 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.