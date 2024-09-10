Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:09

Еферемов рассказал, как Чепчугов пьяным гонялся по базе ЦСКА за Набабкиным

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов поделился воспоминаниями о забавных ситуациях с участием бывшего вратаря армейского клуба Сергея Чепчугова.

«Блин, Чепа (смеется)... У него был «Крузак», у которого на дисках было огромными буквами написано «Пантера». Мне кажется, про Чепу у каждого найдется история. Уникальный человек. Приходишь к нему в номер на базе, а он под капельницей лежит: «Че с тобой?» — «Заболел». Всем было понятно, чем он заболел.

Любитель выпить? Это было всем очевидно. Мне рассказывали, что однажды он в дрова приехал на базу и начал с кулаками гоняться за Набабкиным, даже зеркало с его машины оторвал. Как выяснилось позже, Кирилл когда-то разбил стекло на «Ролексах» Чепы, а деньги за ремонт так и не отдал. Вот Чепа и решил долги стрясти (смеется). Когда Серега только приехал в ЦСКА, он рассказал Алдонину и Мамаеву, что мечтает купить себе шубу. В итоге они поехали с ним в магазин — вместе выбирали. А потом еще несколько месяцев его за эту шубу душили», — цитирует Ефремова Sport24.

Ефремов выступал за ЦСКА с 2013 по 2019 год (с перерывами). Завершивший карьеру Чепчугов был игроком армейцев с 2010 по 2017 год.

Источник: Sport24
Дмитрий Ефремов
Сергей Чепчугов
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Ушел из жизни Александр Масляков: биография легендарного ведущего КВН
Форвард «Валенсии» Рафа Мир отрицает обвинения в сексуальном насилии
За ночь над девятью регионами РФ уничтожили и перехватили 144 украинских БПЛА
Сын Газзаева уволен, Талалаев возглавил «Балтику», «Урал» психует. Что сейчас происходит в ФНЛ
Прощание с актрисой Мариной Полицеймако пройдет в Театре на Таганке 12 сентября
Стало известно о дорогой недвижимости у арестованного за взятку военкома
Популярное видео
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
14.09 16:30
Акрон – Химки
 - : -
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
15.09 14:15
Динамо – Ахмат
 - : -
15.09 19:00
Динамо Мх – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости