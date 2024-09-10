Еферемов рассказал, как Чепчугов пьяным гонялся по базе ЦСКА за Набабкиным

Экс-полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов поделился воспоминаниями о забавных ситуациях с участием бывшего вратаря армейского клуба Сергея Чепчугова.

«Блин, Чепа (смеется)... У него был «Крузак», у которого на дисках было огромными буквами написано «Пантера». Мне кажется, про Чепу у каждого найдется история. Уникальный человек. Приходишь к нему в номер на базе, а он под капельницей лежит: «Че с тобой?» — «Заболел». Всем было понятно, чем он заболел.

Любитель выпить? Это было всем очевидно. Мне рассказывали, что однажды он в дрова приехал на базу и начал с кулаками гоняться за Набабкиным, даже зеркало с его машины оторвал. Как выяснилось позже, Кирилл когда-то разбил стекло на «Ролексах» Чепы, а деньги за ремонт так и не отдал. Вот Чепа и решил долги стрясти (смеется). Когда Серега только приехал в ЦСКА, он рассказал Алдонину и Мамаеву, что мечтает купить себе шубу. В итоге они поехали с ним в магазин — вместе выбирали. А потом еще несколько месяцев его за эту шубу душили», — цитирует Ефремова Sport24.

Ефремов выступал за ЦСКА с 2013 по 2019 год (с перерывами). Завершивший карьеру Чепчугов был игроком армейцев с 2010 по 2017 год.