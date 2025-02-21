Чепчугов: «Желаю ЦСКА поправить положение дел и уже в следующем году проявить себя»

Экс-вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов считает, что за победу в РПЛ в этом сезоне будут бороться «Краснодар», «Зенит» и «Спартак», занимающие первые три места на данный момент в таблице.

«Я с нетерпением жду возобновления чемпионата России. Также я слежу, как проходят матчи в первом дивизионе. Все-таки, когда проводишь полжизни в футболе, спорте, это уже является неотъемлемой частью твоей жизни. Фаворитом РПЛ назову верхнюю тройку. Но не буду выделять команду, чьи футбольные аспекты и тактика мне симпатизируют больше.

ЦСКА? Амбиции поднять кубок есть у каждой команды. Не нельзя говорить «гоп», пока не перепрыгнешь. Очевидно, что ЦСКА необходимо усиление состава игроками высокого уровня. Это и руководство понимает. Поэтому я желаю ЦСКА поправить положение дел и уже в следующем году проявить себя. Моя душа с вами», — цитриует Legalbet Чепчугова.

В этом сезоне ЦСКА набрал 31 очко в 18 турах и занимает 6-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков.