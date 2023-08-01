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Сегодня, 13:42

Захарян близок к переходу в «Страсбур» после отказа «Лацио» от покупки россиянина

Французский «Страсбур» стал главным претендентом на полузащитника «Динамо» Захаряна
Ана Горшкова
Корреспондент
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может перейти во французский клуб «Страсбур».

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, 20-летний игрок близок к переходу в «Страсбур» после того, как переговоры с «Лацио» зашли в тупик.

31 июля спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани заявил «СЭ», что трансфер россиянина в итальянский клуб сорвался.

27 июля «СЭ» сообщал, что в переговоры по приобретению Захаряна вступили «Страсбур» и «Дженоа». Также СМИ информировали, что футболист может перейти в «Челси» в 2024 году, если сейчас выберет трансфер во французский клуб.

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 хавбек забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 3 матчах за бело-голубых. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

Чикиньо, Эрхан Машович и&nbsp;Арсен Захарян. Трансферы в РПЛ: «Наполи» хочет Вендела, «Спартаку» интересен игрок сборной Сербии
Источник: https://twitter.com/DiMarzio/status/1686322563314561026
Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Страсбур
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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