Захарян близок к переходу в «Страсбур» после отказа «Лацио» от покупки россиянина

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян может перейти во французский клуб «Страсбур».

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, 20-летний игрок близок к переходу в «Страсбур» после того, как переговоры с «Лацио» зашли в тупик.

31 июля спортивный директор «Лацио» Анджело Фабиани заявил «СЭ», что трансфер россиянина в итальянский клуб сорвался.

27 июля «СЭ» сообщал, что в переговоры по приобретению Захаряна вступили «Страсбур» и «Дженоа». Также СМИ информировали, что футболист может перейти в «Челси» в 2024 году, если сейчас выберет трансфер во французский клуб.

Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 хавбек забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 3 матчах за бело-голубых. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.