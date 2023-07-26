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Сегодня, 13:34

На Захаряна, кроме «Лацио», претендуют также «Страсбур» и «Дженоа»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Арсен Захарян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», в последние дни в переговоры по приобретению 20-летнего полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна вступили «Страсбур» и «Дженоа».

Французский клуб, а также «Лацио», об интересе которого итальянские СМИ сообщали ранее, пока наиболее активны. Однако предложения всех претендентов по сумме трансфера не устраивают «Динамо», бело-голубые рассчитывают выручить за полузащитника около 15 миллионов евро.

На счету 20-летнего Захаряна 17 голов и 24 результативные передачи в 86 матчах за «Динамо» за всю карьеру.

Контракт хавбека с бело-голубыми действует до конца июня 2024 года.

Арсен Захарян
ФК Дженоа
ФК Динамо (Москва)
ФК Лацио
ФК Страсбур
2
8
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
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 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
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Урал – Пари НН
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29.07 20:00
Ростов – Зенит
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Рубин – Оренбург
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 - : -
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 2
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Даниил Хлусевич

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 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

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Зелимхан Бакаев

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