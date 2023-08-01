Защитник «Балтики» Жиров объяснил, почему не стал продолжать карьеру в Германии
Защитник «Балтики» Александр Жиров рассказал, почему покинул Германию. Последние пять сезонов футболист провел в клубе «Зандхаузен», выступавшем во втором по силе дивизионе чемпионата Германии.
«Я не остался в Германии, потому что не получил каких-то конкретных предложений. От «Балтики» я предложение получил и принял его, о чем нисколько не жалею. У нас хороший чемпионат, со всеми интересно сыграть», — цитирует Жирова ТАСС.
Летом 2023 года 32-летний россиянин перешел в «Балтику» на правах свободного агента.
Источник: https://tass.ru/sport/18419189
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|
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|2
|1
|1
|0
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|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
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|2
|1
|1
|0
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|4
|
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|1
|0
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|4
|
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|
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|1
|0
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|
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|0
|2
|0
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|2
|
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|0
|1
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|3-4
|1
|
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|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
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|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
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|Факел
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|0
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|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
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ЖК
|Г
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|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
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Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
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Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0
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