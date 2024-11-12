Источник: Виллиана Жозе из «Спартака» предложили клубам Ближнего Востока

Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе предложен клубам Ближнего Востока, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, трудоустройством 32-летнего бразильца занимаются его агенты, но пока им не удалось добиться никакой конкретики.

Виллиан Жозе выступает за «Спартак» с лета этого года. Он провел за красно-белых 12 матча во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.