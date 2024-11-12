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12 ноября, 23:35

Мостовой рассказал о своем состоянии после операции

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о своем здоровье после операции.

«Как себя чувствую? Нормально, но еще не восстановился полностью... В ближайшее время поеду в больницу на обследование, это запланированное мероприятие. Недавно я был на стажировке в «Динамо», на футбол вот ходил даже, поэтому все нормально!» — цитирует Мостового «РБ Спорт».

15 октября бывший футболист «Спартака» был выписан из больницы после операции по удалению камней из почек.

Мостовому 56 лет, игровую карьеру он завершил в 2005 году. В качестве игрока он также выступал за португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту»

Источник: «РБ Спорт»
Александр Мостовой
Футбол
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 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
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 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
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 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
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 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
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