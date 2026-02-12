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Источник: Вахания перейдет из «Ростова» в «Краснодар» летом 2026 года

Павел Лопатко

Защитник «Ростова» Илья Вахания перейдет в «Краснодар» летом 2026 года, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, финальные договоренности по поводу трансфера 25-летнего россиянина будут достигнуты 12 февраля.

Вахания играет за «Ростов» с июля 2023 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года. В сезоне-2025/26 в 22 матчах защитник забил 2 гола и сделал результативную передачу.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 3 миллиона евро.

Источник: «РБ Спорт»
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Илья Вахания
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2
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3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
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 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
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 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
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