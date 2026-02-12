Источник: Вахания перейдет из «Ростова» в «Краснодар» летом 2026 года

Защитник «Ростова» Илья Вахания перейдет в «Краснодар» летом 2026 года, сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, финальные договоренности по поводу трансфера 25-летнего россиянина будут достигнуты 12 февраля.

Вахания играет за «Ростов» с июля 2023 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года. В сезоне-2025/26 в 22 матчах защитник забил 2 гола и сделал результативную передачу.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 3 миллиона евро.