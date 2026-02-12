Источник: Козлов подпишет контракт с ЦСКА до лета 2029 года
Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов подпишет контракт с ЦСКА до лета 2029 года, сообщает инсайдер Иван Карпов.
По информации источника, соглашение с 21-летним хавбеком будет заключено по схеме «3,5+1». Отмечается, что физическая форма игрока приятно удивила представителей московского клуба на медобследовании. Футболист будет выступать за армейцев под 18-м номером.
Козлов выступает за «Краснодар» с лета 2024 года. В этом сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.
Источник: Иван Карпов
Новости