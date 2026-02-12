Футбол
12 февраля, 12:20

Источник: Козлов подпишет контракт с ЦСКА до лета 2029 года

Сергей Ярошенко

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов подпишет контракт с ЦСКА до лета 2029 года, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, соглашение с 21-летним хавбеком будет заключено по схеме «3,5+1». Отмечается, что физическая форма игрока приятно удивила представителей московского клуба на медобследовании. Футболист будет выступать за армейцев под 18-м номером.

Козлов выступает за «Краснодар» с лета 2024 года. В этом сезоне он провел 19 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

Источник: Иван Карпов
Данила Козлов (ЦСКА)
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в сезоне-2025/26: последние новости, трансферы, сборы
Источник: ЦСКА предложил 9,2 миллиона евро за нападающего «Америки» Родригеса
Источник: ЦСКА намерен увеличить предложение по бразильскому форварду Пульге до 14 миллионов евро
Степашин о том, как «Динамо» удержало Бабаева от перехода в «Спартак»: «Ваш покорный слуга подключился»
«Оренбург» проиграл «Кайрату» в товарищеском матче
«Пари НН» победил «Тобол» в товарищеском матче
Защитник «Спартака» Гузиев на правах аренды перешел в «Чайку»
  • lubitel_sporta

    Под 18-м Жирков играл,Козлову так же играть и приносить пользу.Удачи.

    12.02.2026

  • Артемон Доберманов

    Удачи

    12.02.2026

  • Ю.Ю.

    Уже 4-й с зенитовской историей...

    12.02.2026

    • Источник: Вахания перейдет из «Ростова» в «Краснодар» летом 2026 года

    На конгрессе УЕФА почтили память Никиты Симоняна
