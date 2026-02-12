Источник: «Чайка» близка к аренде защитника «Спартака» Гузиева

Защитник «Спартака» Егор Гузиев близок к переходу в «Чайку» на правах аренды, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, также в услугах 20-летнего игрока заинтересован «Челябинск». Защитник отправился на зимние сборы с основной командой «Спартака» в ОАЭ, а окончательное решение по его будущему было отложено до консультаций с главным тренером красно-белых Хуаном Карседо.

В текущем сезоне Гузиев провел за основную команду пять матчей во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2029 года.