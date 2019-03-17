Источник: в МВД узнали о готовящейся провокации на матче "Спартак" - "Зенит"

На матче 20-го тура чемпионата России "Спартак" - "Зенит", по информации МВД, готовится провокация. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Сообщается, что во время игры планируется некая глобальная провокация, которая должна вылиться в массовую драку. В связи с этим оперативники провели обыски у как минимум десяти фанатов, а некоторых из них увезли в полицию.

Также указано, что вчера фанаты "Спартака" прыгнули на трамвай в Сокольниках, где было несколько болельщиков "Зенита", после чего завязалась большая драка.

Матч "Спартак" - "Зенит" состоится 17 марта и начнется в 19.00 по московскому времени.

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