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10 июля 2025, 18:00

Жерсон привезет с собой в «Зенит» Вендела

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Жерсон и Вендел.
Фото Global Look Press, «СЭ»

Как стало известно «СЭ» из бразильских источников, новичок «Зенита», 28-летний центральный полузащитник Жерсон прилетит в Санкт-Петербург в субботу, 12 июля. На следующий день он будет представлен болельщикам на «Газпром Арене» перед товарищеским матчем с «Войводиной».

При этом сине-бело-голубые проведут с сербской командой два спарринга — второй состоится в понедельник, 14 июля, на стадионе «Смена».

Как утверждают наши южноамериканские источники, вместе с Жерсоном в Северную столицу может прилететь и его соотечественник — 27-летний хавбек Вендел, которого давно ждут в расположении невского клуба. Его ждали еще в начале июля, однако по определенным причинам футболист, чей переход в «Ботафого» сорвался в конце мая из-за финансовых проблем американского владельца команды из Рио-де-Жанейро Джона Текстора, до сих не добрался до Петербурга.

Жерсон.Бразилец стоимостью 25 миллионов евро летит в Россию. Жерсон — будущая звезда РПЛ
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Жерсон
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
РПЛ
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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