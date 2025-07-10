Жерсон привезет с собой в «Зенит» Вендела

Как стало известно «СЭ» из бразильских источников, новичок «Зенита», 28-летний центральный полузащитник Жерсон прилетит в Санкт-Петербург в субботу, 12 июля. На следующий день он будет представлен болельщикам на «Газпром Арене» перед товарищеским матчем с «Войводиной».

При этом сине-бело-голубые проведут с сербской командой два спарринга — второй состоится в понедельник, 14 июля, на стадионе «Смена».

Как утверждают наши южноамериканские источники, вместе с Жерсоном в Северную столицу может прилететь и его соотечественник — 27-летний хавбек Вендел, которого давно ждут в расположении невского клуба. Его ждали еще в начале июля, однако по определенным причинам футболист, чей переход в «Ботафого» сорвался в конце мая из-за финансовых проблем американского владельца команды из Рио-де-Жанейро Джона Текстора, до сих не добрался до Петербурга.