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Сегодня, 09:55

В «Зените» прокомментировали информацию о включении вратаря сделку по Юри Алберто

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Юри Алберто (слева).
Фото ФК «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что в сделку по Юри Альберто может войти вратарь «Коринтианса» Иван.

«Мы процессы не комментируем, пора привыкнуть», — сказал Медведев «СЭ».

По данным журналиста Фабио Алейшо, который опубликовал информацию у себя в Twitter, «Зенит» собирался обменять Алберто на двух футболистов «Коринтианс».

23 июня генеральный директор «Зенита» Александр Медведев по ситуации с Алберто заявил следующее: «Мы получили интересные предложения по встречной аренде Юри Алберто в один из бразильских клубов и приходу к нам одного или даже двух игроков из Бразилии».

В прошедшем сезоне 21-летний Алберто забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи в 15 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Контракт нападающего с российским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Футбол
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Юри Алберто
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