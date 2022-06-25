В «Зените» прокомментировали информацию о включении вратаря сделку по Юри Алберто

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что в сделку по Юри Альберто может войти вратарь «Коринтианса» Иван.

«Мы процессы не комментируем, пора привыкнуть», — сказал Медведев «СЭ».

По данным журналиста Фабио Алейшо, который опубликовал информацию у себя в Twitter, «Зенит» собирался обменять Алберто на двух футболистов «Коринтианс».

23 июня генеральный директор «Зенита» Александр Медведев по ситуации с Алберто заявил следующее: «Мы получили интересные предложения по встречной аренде Юри Алберто в один из бразильских клубов и приходу к нам одного или даже двух игроков из Бразилии».