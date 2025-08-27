Источник: спортблоку «Локомотива» запретили подписывать легионеров до конца трансферного окна

Руководство «Локомотива» запретило спортивному блоку подписывать легионеров до конца трансферного окна, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, спортивный блок рассматривает только россиян и игроков из СНГ.

После 6 туров железнодорожники занимают третье место в турнирной таблице РПЛ с 14 очками.