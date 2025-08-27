Агент Алвеса поблагодарил ЦСКА за вызов футболиста в сборную Бразилии до 20 лет

Агент полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса Лекка Де Камарго в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о вызове футболиста с сборную Бразилии до 20 лет.

«Для каждого бразильского ребенка самая большая мечта — стать футболистом и представлять сборную Бразилии! С Матеусом все то же самое. Сборная Бразилии всегда была и будет его самой большой мечтой. Алвес очень счастлив и знает, что во многом благодаря возможности, которую предоставляет ему ЦСКА, он получил новый вызов. Благодарность и уважение ЦСКА и любовь к Бразилии! Всегда!» — сказал Де Камарго «СЭ».

20-летний Алвес стал игроком ЦСКА летом 2025 года. Он перешел из «Сан-Паулу» и подписал контракт до 30 июня 2030 года.